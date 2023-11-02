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Баев Николай Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Баева-Мамантова Татьяна Нтколаевна

Мать ребёнка: Гречишникова-Баева Анна Петрова

Рождение ребёнка
27.02.1954

Сын: Баев Владимир Николаевеч

Мать ребёнка: Гречишникова-Баева Анна Петрова

Рождение ребёнка
1956

Сын: Баев Николаевич Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Баев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Гречишникова-Баева Анна Петрова

Рождение ребёнка
1962

Сын: Баев Юрьев Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2004
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