Баев Николай Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Баева-Мамантова Татьяна Нтколаевна
Мать ребёнка: Гречишникова-Баева Анна Петрова
Рождение ребёнка
27.02.1954
Мать ребёнка: Гречишникова-Баева Анна Петрова
Рождение ребёнка
1956
Сын: Баев Николаевич Николаевич
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Гречишникова-Баева Анна Петрова
Рождение ребёнка
1962
Смерть
2004