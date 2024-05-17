Гордеев Семен Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеев Семен Алексеевич

Место рождения

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордеев Алексей

Мать: не указана

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Гордеева Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Гордеева Анна Ефимовна

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Смерть
Неизвестно

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