Гордеев Семен Алексеевич
Место рожденияКунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гордеев Алексей
Мать: не указана
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Гордеева Фекла Семеновна
Мать ребёнка: Гордеева Анна Ефимовна
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Смерть
Неизвестно