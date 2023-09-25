Мельников николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: мельникова вера николаевна
Мать ребёнка: Мельникова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников сергей николаевич
Мать ребёнка: Мельникова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: мельникова татьяна николаевна
Мать ребёнка: Мельникова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова Любовь