Немиров Семён Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти12.01.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Немиров Александр Семёнович
Мать ребёнка: Немирова Сиклития Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1899
Приимково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область