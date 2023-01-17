Немиров Семён Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немиров Семён Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

12.01.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Немиров Александр Семёнович

Мать ребёнка: Немирова Сиклития Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немирова Сиклития Ивановна

Смерть
12.01.1899
Приимково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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