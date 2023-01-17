Ушаков Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1982
Отец: не указан
Мать: Ушакова Татьяна
Рождение ребёнка
02.10.2005
Сын: Ушаков Егор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.08.2011
Сын: Ушаков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.01.2019
Дочь: Ушакова Варваа Александровна
Мать ребёнка: не указана
Качканар, Качканарский, Свердловская область