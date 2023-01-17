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Ушаков Александр Сергеевич

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Место рождения

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область

Дата рождения

02.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1982

Отец: не указан

Мать: Ушакова Татьяна

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.2005

Сын: Ушаков Егор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.2011

Сын: Ушаков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.2019

Дочь: Ушакова Варваа Александровна

Мать ребёнка: не указана

Качканар, Качканарский, Свердловская область
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