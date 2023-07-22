Холодков Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодков Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1974

Отец: Холодков х х

Мать: Холодкова Валерия Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1999

Сын: Холодков Владислав Игоревич

Мать ребёнка: Холодкова Елена (Алена)

Рождение ребёнка
08.01.2001

Дочь: Холодкова Екатерина Игоревна

Мать ребёнка: Холодкова Елена (Алена)

Рождение ребёнка
13.09.2008

Дочь: Холодкова Ксения Игоревна

Мать ребёнка: Холодкова Елена (Алена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодкова Елена (Алена)

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