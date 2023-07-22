Холодков Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1974
Отец: Холодков х х
Рождение ребёнка
01.11.1999
Сын: Холодков Владислав Игоревич
Мать ребёнка: Холодкова Елена (Алена)
Рождение ребёнка
08.01.2001
Дочь: Холодкова Екатерина Игоревна
Мать ребёнка: Холодкова Елена (Алена)
Рождение ребёнка
13.09.2008
Дочь: Холодкова Ксения Игоревна
Мать ребёнка: Холодкова Елена (Алена)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холодкова Елена (Алена)