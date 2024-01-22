Васса Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти15.10.1821 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Пётр Павлов
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Феодосия Павлова
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
20.01.1792 ст.
Дочь: Ксения Павлова
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
07.06.1794 ст.
Сын: Елисей Павлов
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
18.11.1796 ст.
Сын: Михайла Павлов
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
1803
Сын: Тихон Павлов
Отец ребёнка: Павел Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Никитин
Смерть
15.10.1821 ст.
По Христианской должности
Похороны
15.10.1821 ст.
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область