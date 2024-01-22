Васса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

15.10.1821 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Пётр Павлов

Отец ребёнка: Павел Никитин

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Никитин

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Феодосия Павлова

Отец ребёнка: Павел Никитин

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1792 ст.

Дочь: Ксения Павлова

Отец ребёнка: Павел Никитин

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.06.1794 ст.

Сын: Елисей Павлов

Отец ребёнка: Павел Никитин

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1796 ст.

Сын: Михайла Павлов

Отец ребёнка: Павел Никитин

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Тихон Павлов

Отец ребёнка: Павел Никитин

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Никитин

Смерть
15.10.1821 ст.
Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
По Христианской должности
Похороны
15.10.1821 ст.
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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