Васильева (Ольнь/Олинг) Валентина Олинг/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Ольнь/Олинг) Валентина Олинг/

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Мать

1874 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ольнь/олинг Отец Валентина

Мать: Ольнь/олинг Анна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Эмма Борисовна

Отец ребёнка: Васильев Борис

Рождение ребёнка
05.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Борис

Рождение ребёнка
05.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Борис

Смерть
1992
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