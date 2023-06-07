Васильева (Ольнь/Олинг) Валентина Олинг/
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1992
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Ольнь/олинг Отец Валентина
Мать: Ольнь/олинг Анна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Эмма Борисовна
Отец ребёнка: Васильев Борис
Рождение ребёнка
05.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Борис
Рождение ребёнка
05.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Борис
Смерть
1992