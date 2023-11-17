Павлов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Александр

Павлов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Павел

Мать: Павлова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Владимир

Мать ребёнка: Павлова Серафима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Серафима

Смерть
1947
Сбросили с поезда с поовизией при ограблении
Сбросили с поезда с поовизией при ограблении
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close