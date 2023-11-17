Павлов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимов Павел
Мать: Павлова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Владимир
Мать ребёнка: Павлова Серафима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Серафима
Смерть
1947
Сбросили с поезда с поовизией при ограблении
Сбросили с поезда с поовизией при ограблении