Терёхина (Щёлокова) Пелагея Никитична
Место рождения
Дата рождения27.04.1907 ст.
Дата смерти09.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1907 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балденкова (Терёхина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
15.04.1927
Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
21.12.1928
Дочь: Жихарева (Терёхина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
08.09.1933
Дочь: Сидорова (Терёхина) Раиса ( Лариса ) Ивановна
Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
17.04.1936
Дочь: Лутовинова (Терёхина) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
10.10.1938
Дочь: Подгузова (Терёхина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
14.07.1941
Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
15.06.1945
Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич
Смерть
09.11.1997
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область