Терёхина (Щёлокова) Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терёхина (Щёлокова) Пелагея Никитична

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Место рождения

Губари, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

27.04.1907 ст.

Дата смерти

09.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1907 ст.

Отец: Щёлоков Никита Андреевич

Мать: Щёлокова (Чернова) Прасковья Трафимовна

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терёхин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балденкова (Терёхина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1927

Сын: Терёхин Василий Иванович

Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1928

Дочь: Жихарева (Терёхина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1933

Дочь: Сидорова (Терёхина) Раиса ( Лариса ) Ивановна

Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1936

Дочь: Лутовинова (Терёхина) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1938

Дочь: Подгузова (Терёхина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1941

Сын: Терёхин Николай Иванович

Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
15.06.1945

Сын: Терёхин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Терёхин Иван Григорьевич

Смерть
09.11.1997
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

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