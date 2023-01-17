Слоева (Трифонова) Евдокия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Ефимия Димитриева Трифанова, крестьянина д.Большой Едомы Пермогорской волости.
Рождение ребёнка
1774
Сын: Слоев Иван Фокич
Отец ребёнка: Слоев Фока Карпович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Слоева Марфа Фокична
Отец ребёнка: Слоев Фока Карпович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Слоева Мария Фокична
Отец ребёнка: Слоев Фока Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слоев Фока Карпович
Смерть
Неизвестно