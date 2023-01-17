Слоева (Трифонова) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слоева (Трифонова) Евдокия Ефимовна

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Место рождения

Большая Едома, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Едома, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Дочь Ефимия Димитриева Трифанова, крестьянина д.Большой Едомы Пермогорской волости.
Рождение ребёнка
1774

Сын: Слоев Иван Фокич

Отец ребёнка: Слоев Фока Карпович

Никулинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Слоева Марфа Фокична

Отец ребёнка: Слоев Фока Карпович

Никулинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Слоева Мария Фокична

Отец ребёнка: Слоев Фока Карпович

Никулинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слоев Фока Карпович

Смерть
Неизвестно
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