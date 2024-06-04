Дуркин Филипп Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1813 ст.
Крещение
30.08.1813 ст.
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Крещен в церкви священником Красильниковым восприемником был крестьянин Афанасий Филипов ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области»: Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 249, Л. 127 https://archives.d... Показать все
Смерть
Неизвестно