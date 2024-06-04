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Дуркин Филипп Григорьевич

Место рождения

Сергеево-Щелья, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

08.06.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1813 ст.

Отец: Дуркин Григорий Андреевич

Мать: Дуркина (Филиппова) Параскева Саввишна

Сергеево-Щелья, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Крещение
30.08.1813 ст.
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Крещен в церкви священником Красильниковым восприемником был крестьянин Афанасий Филипов ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области»: Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 249, Л. 127 https://archives.d... Показать все
Смерть
Неизвестно

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