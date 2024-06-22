Королев Виктор Александрович 27.01.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Королев Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1963

Отец: Королев Александр Алексеевич

Мать: Королева (Ложкина) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
22.09.1985

Сын: Королев Александр Викторович

Мать ребёнка: Королева (Жукова) Светлана Николаеана

Ариково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.09.1987

Сын: Королев Алексей Викторович

Мать ребёнка: Королева (Жукова) Светлана Николаеана

Ариково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.09.1991

Дочь: Чазова (Королева) Инна Викторовна

Мать ребёнка: Трефилова Эмилия Витальевна

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