Королев Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1963
Рождение ребёнка
22.09.1985
Сын: Королев Александр Викторович
Мать ребёнка: Королева (Жукова) Светлана Николаеана
Рождение ребёнка
16.09.1987
Сын: Королев Алексей Викторович
Мать ребёнка: Королева (Жукова) Светлана Николаеана
Рождение ребёнка
21.09.1991
Дочь: Чазова (Королева) Инна Викторовна
Мать ребёнка: Трефилова Эмилия Витальевна