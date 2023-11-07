Дрожжина Елена Фетисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1741 по 1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1741 по 1743 ст.
Отец: Фетис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: (Дрожжина) Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: (Фролова) Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: (Фролова) Домна Тимофеевна
Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
С 1771 по 1772 ст.
Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
С 1774 по 1775 ст.
Сын: Фролов Евдоким Тимофеевич
Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Фролова) Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
С 1779 по 1780 ст.
Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
С 1783 по 1784 ст.
Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно