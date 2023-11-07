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Дрожжина Елена Фетисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1741 по 1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1741 по 1743 ст.

Отец: Фетис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Дочь: (Дрожжина) Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: (Фролова) Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: (Фролова) Домна Тимофеевна

Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
С 1771 по 1772 ст.

Сын: Фролов Макей Тимофеевич

Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
С 1774 по 1775 ст.

Сын: Фролов Евдоким Тимофеевич

Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Фролова) Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
С 1779 по 1780 ст.

Сын: Фролов Никон Тимофеевич

Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
С 1783 по 1784 ст.

Сын: Фролов Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

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