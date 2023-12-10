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Тимошенко Терентий Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Тимошенко Тит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Тимошенко Тимофей Терентьевич

Мать ребёнка: Боброва Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
22.09.1932

Сын: Тимошенко Анатолий Терентьевич

Мать ребёнка: Боброва Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
22.10.1932

Сын: Тимошенко Анатолий Терентьевич

Мать ребёнка: Боброва Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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