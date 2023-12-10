Тимошенко Терентий Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Тимошенко Тит
Рождение ребёнка
1930
Сын: Тимошенко Тимофей Терентьевич
Мать ребёнка: Боброва Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.09.1932
Сын: Тимошенко Анатолий Терентьевич
Мать ребёнка: Боброва Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.10.1932
Сын: Тимошенко Анатолий Терентьевич
Мать ребёнка: Боброва Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно