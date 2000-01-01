Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лондоренко Евгений Кузьмич

Мать: Лондоренко Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ???

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ???

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ???

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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