Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лондоренко Евгений Кузьмич
Мать: Лондоренко Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ???
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ???
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ???
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно