Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
20.05.1881 ст.
20.05.1881 Елена Прокопий Леонтьев и Феодосия Тимофеевна 23.05 Ефим Тимофеев и Леонтия Ильина дочь девица Прасковья Леонтьева
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
18.01.1904 Села Токмакла крестьянина Петра Сидоровича Козьмина сын Тимофей,23 года, первый брак и Села Токмакла крестьянина Прокопия Леонтьева дочь Елена,22 года, первый брак По жениху и евесте: Ток... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1905
Дочь: Кузьмина Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1906
Дочь: Кузьмина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
21.08.1908
Отец ребёнка: Кузьмин Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
12.09.1912
Дочь: Кузьмина Любовь Тимофеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
20.11.1913
Дочь: Кузьмина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
20.11.1913
Дочь: Кузьмина Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
23.03.1915
Дочь: Кузьмина Мария Тмофеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Тимофей Петрович
Смерть
Неизвестно