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Семёнова (Семёнова) Акилина

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.06.1867

Дата смерти

07.08.1867

Пол

Женский

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1867

Отец: Исаев Кузнецов Семён

Мать: Исаев Кузнецов Фёкла

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
05.06.1867
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
07.08.1867
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
10.08.1867
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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