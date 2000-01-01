Семёнова (Семёнова) Акилина
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения04.06.1867
Дата смерти07.08.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1867
Отец: Исаев Кузнецов Семён
Мать: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
05.06.1867
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
07.08.1867
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
10.08.1867
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя