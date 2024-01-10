Никитина (Тупикина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Тупикина) Наталья

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Место рождения

Тымовское, Сахалинская область, Россия

Дата рождения

03.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1978

Отец: Тупикин Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
2001

Муж: Никитин Дмитрий Валентинович

Рождение ребёнка
09.06.2004

Дочь: (Никитина) Татьяна

Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Валентинович

Рождение ребёнка
22.08.2013

Дочь: (Никитина) Екатерина

Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Валентинович

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