Никитина (Тупикина) Наталья
Место рожденияТымовское, Сахалинская область, Россия
Дата рождения03.07.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1978
Отец: Тупикин Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
2001
Рождение ребёнка
09.06.2004
Дочь: (Никитина) Татьяна
Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Валентинович
Рождение ребёнка
22.08.2013
Дочь: (Никитина) Екатерина
Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Валентинович