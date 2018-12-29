Попов Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1930

Дата смерти

29.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1930

Отец: Бондаренко Иван Изотович

Мать: Бондаренко Дуся

Рождение ребёнка
19.01.1954

Сын: Попов Александр Петрович

Отец ребёнка: Попов Петр Филиппович

Рождение ребёнка
16.04.1960

Дочь: Малушко (Попова) Ирина Петровна

Отец ребёнка: Попов Петр Филиппович

Рождение ребёнка
18.01.1966

Сын: Попов Павел Петроаич

Отец ребёнка: Попов Петр Филиппович

Смерть
29.12.2018

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