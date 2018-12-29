Попов Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1930
Дата смерти29.12.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1930
Отец: Бондаренко Иван Изотович
Мать: Бондаренко Дуся
Рождение ребёнка
19.01.1954
Отец ребёнка: Попов Петр Филиппович
Рождение ребёнка
16.04.1960
Дочь: Малушко (Попова) Ирина Петровна
Отец ребёнка: Попов Петр Филиппович
Рождение ребёнка
18.01.1966
Сын: Попов Павел Петроаич
Отец ребёнка: Попов Петр Филиппович
Смерть
29.12.2018