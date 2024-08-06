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Пономарев Алексей Никифорович

Место рождения

Костыльниково, Красноярский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Пономарев Никифор Дмитриевич

Мать: не указана

Костыльниково, Красноярский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1711

Сын: Пономарев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Кода, Канский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1719

Сын: Пономарев Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Кода, Канский округ, Сибирский край
В 1722 году в Ускодинской деревне: отставные пашенные крестьяне Петр Никифоров сын Пономарев и Алексей Никифоров сын Пономарев, в РС которого прибавился сын Тимофей 3 лет.
Рождение ребёнка
1731

Сын: Пономарев Киприян Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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