Пономарев Алексей Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Пономарев Никифор Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Пономарев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Пономарев Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
В 1722 году в Ускодинской деревне: отставные пашенные крестьяне Петр Никифоров сын Пономарев и Алексей Никифоров сын Пономарев, в РС которого прибавился сын Тимофей 3 лет.
Рождение ребёнка
1731
Сын: Пономарев Киприян Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно