Галиаскаров Ришат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиаскаров Ришат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галиаскаров Зигангир

Мать: Галиаскарова (Галиаскарова) Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиаскаров Александр Ришатович

Мать ребёнка: Галиаскарова (Карпушева) Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиаскарова (Карпушева) Раиса

Смерть
27.12.2016
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Захоронение проведено за счёт мечети при Геронтологическом центре "Забота" | Кладбище «Архангельское» (Заволжские), мусульманский участок, Заволжский район

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