Галиаскаров Ришат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиаскаров Александр Ришатович
Мать ребёнка: Галиаскарова (Карпушева) Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.2016
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Захоронение проведено за счёт мечети при Геронтологическом центре "Забота" | Кладбище «Архангельское» (Заволжские), мусульманский участок, Заволжский район