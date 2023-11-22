Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

Между 1767 и 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: Алексей Дементьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Симеон Иванович

Мать ребёнка: Катерина Степановна

Яранск
Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Катерина Степановна

Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Катерина Степановна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Арина Ивановна

Мать ребёнка: Катерина Степановна

Смерть
Между 1767 и 1782
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