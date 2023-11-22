Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1701
Дата смертиМежду 1767 и 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: Алексей Дементьевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Симеон Иванович
Мать ребёнка: Катерина Степановна
Яранск
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Катерина Степановна
Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1766
Сын: Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Катерина Степановна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Арина Ивановна
Мать ребёнка: Катерина Степановна
Смерть
Между 1767 и 1782