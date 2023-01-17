Задорожный Сергей Никитич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Задорожный Никита Романович
Мать: Задорожная Феодосья
Рождение ребёнка
28.10.1835
Сын: Задорожный Ларион Сергеевич
Мать ребёнка: Задорожная Мария
Рождение ребёнка
1847
Сын: Задорожный Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Задорожная Мария
Рождение ребёнка
02.04.1850
Сын: Задорожный Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Задорожная Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Задорожная Мария
Смерть
Неизвестно