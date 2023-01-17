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Задорожный Сергей Никитич

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Место рождения

Пасюковка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Задорожный Никита Романович

Мать: Задорожная Феодосья

Пасюковка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.10.1835

Сын: Задорожный Ларион Сергеевич

Мать ребёнка: Задорожная Мария

Рождение ребёнка
1847

Сын: Задорожный Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Задорожная Мария

Рождение ребёнка
02.04.1850

Сын: Задорожный Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Задорожная Мария

Пасюковка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожная Мария

Смерть
Неизвестно
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