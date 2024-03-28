Прудников Андрей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудников Андрей Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.02.2005

Дочь: Прудникова Евгения Андреевна

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Рождение ребёнка
03.04.2010

Сын: Прудников Сергей Андреевич

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Рождение ребёнка
22.07.2013

Сын: Прудников Алексей Андреевич

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