Прудников Андрей Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.02.2005
Дочь: Прудникова Евгения Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.2010
Сын: Прудников Сергей Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.2013
Сын: Прудников Алексей Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности