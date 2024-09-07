Урослов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урослов Дани Павлович
Мать ребёнка: Урослова (Федорова) Антонина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Урослова) Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Урослова (Федорова) Антонина Ильинична