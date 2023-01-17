Шаферан Игорь (Гарольд) Давыдович
Место рожденияОдесса, Украина
Дата рождения13.02.1932
Дата смерти14.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесса, Украина
Смерть
14.03.1994
Москва, город федерального значения Москва