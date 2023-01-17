Шаферан Игорь (Гарольд) Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаферан Игорь (Гарольд) Давыдович

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Место рождения

Одесса, Украина

Дата рождения

13.02.1932

Дата смерти

14.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Украина
Смерть
14.03.1994
Москва, город федерального значения Москва
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