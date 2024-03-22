Draznin Khaim (Evgeny)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиОколо 1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: Draznin Girsh
Мать: Avigail
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Draznin Nevakh
Мать ребёнка: Rakhel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Rakhel
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Rakhel
Смерть
Около 1939
Причина смерти: Неизвестно