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Draznin Khaim (Evgeny)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Около 1939

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Draznin Girsh

Мать: Avigail

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Draznin Nevakh

Мать ребёнка: Rakhel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rakhel

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rakhel

Смерть
Около 1939
Причина смерти: Неизвестно

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