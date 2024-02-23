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Меденцев Виталий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.?

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меденцев Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Петухова Софья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Софья Владимировна

Рождение ребёнка
15.08.2011

Дочь: Меденцева Валерия Витальевна

Мать ребёнка: Петухова Софья Владимировна

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