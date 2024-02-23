Меденцев Виталий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меденцев Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Петухова Софья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.2011
Дочь: Меденцева Валерия Витальевна
Мать ребёнка: Петухова Софья Владимировна