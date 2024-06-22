Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти04.09.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1882
Большая Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.10.1882
Дочь: (Колпакова) Параскева Емельянова
Отец ребёнка: Колпаков Емельян Михайлов
Рождение ребёнка
01.05.1884
Сын: Колпаков Николай Емельянов
Отец ребёнка: Колпаков Емельян Михайлов
Рождение ребёнка
22.07.1894
Сын: Колпаков Михаил Емельянов
Отец ребёнка: Колпаков Емельян Михайлов
Рождение ребёнка
28.07.1895
Дочь: (Колпакова) Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Колпаков Емельян Михайлов
Рождение ребёнка
04.09.1896
Дочь: (Колпакова) Елисавета Емельянова
Отец ребёнка: Колпаков Емельян Михайлов
Смерть
04.09.1896
Похороны
06.09.1896