Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

04.09.1896

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1882

Муж: Колпаков Емельян Михайлов

Большая Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.10.1882

Дочь: (Колпакова) Параскева Емельянова

Отец ребёнка: Колпаков Емельян Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1884

Сын: Колпаков Николай Емельянов

Отец ребёнка: Колпаков Емельян Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1894

Сын: Колпаков Михаил Емельянов

Отец ребёнка: Колпаков Емельян Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1895

Дочь: (Колпакова) Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Колпаков Емельян Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1896

Дочь: (Колпакова) Елисавета Емельянова

Отец ребёнка: Колпаков Емельян Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
04.09.1896
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Похороны
06.09.1896
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

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