Васса Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиДо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Васса Кондратева
Отец ребёнка: Кондратий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Федор Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Антонов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Алексей Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Антонов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Конон Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Антонов
Смерть
До 1857