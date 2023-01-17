Васса Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

До 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Васса Кондратева

Отец ребёнка: Кондратий Антонов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Федор Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Антонов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Алексей Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Антонов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Конон Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Антонов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1857
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