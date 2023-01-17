Мамистова Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 22.04.1870 и 1871
Дата смерти22.06.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 22.04.1870 и 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1889
Рождение ребёнка
05.08.1893
Отец ребёнка: Мамистов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
08.08.1895
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Мамистов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
26.07.1897
Сын: Мамистов Василий Иванович
Отец ребёнка: Мамистов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
19.10.1900
Сын: Мамистов Александр Иванович
Отец ребёнка: Мамистов Иван Евдокимович
Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мамистов Иван Евдокимович
Смерть
22.06.1952