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Мамистова Марфа Ивановна

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Место рождения

Лобушкино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Между 22.04.1870 и 1871

Дата смерти

22.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 22.04.1870 и 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобушкино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
23.01.1889

Муж: Мамистов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
05.08.1893

Сын: Мамистов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Мамистов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
08.08.1895

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Мамистов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
26.07.1897

Сын: Мамистов Василий Иванович

Отец ребёнка: Мамистов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
19.10.1900

Сын: Мамистов Александр Иванович

Отец ребёнка: Мамистов Иван Евдокимович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мамистов Иван Евдокимович

Смерть
22.06.1952
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