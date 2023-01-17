Непомнящих (Мишустина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непомнящих (Мишустина) Татьяна Александровна

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Место рождения

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область

Дата рождения

05.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1984

Отец: Мишустин Александр Иванович

Мать: Мишустина Ирина Васильевна

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Гражданство
05.06.1984
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.02.2008

Сын: Непомнящих Захар Артемович

Отец ребёнка: Непомнящих Артем Сергеевич

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.08.2014

Дочь: Непомнящих Кира Артемовна

Отец ребёнка: Непомнящих Артем Сергеевич

Рождение ребёнка
16.08.2014

Дочь: Непомнящих Алиса Артемовна

Отец ребёнка: Непомнящих Артем Сергеевич

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