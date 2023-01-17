Непомнящих (Мишустина) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения05.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1984
Гражданство
05.06.1984
Рождение ребёнка
04.02.2008
Сын: Непомнящих Захар Артемович
Отец ребёнка: Непомнящих Артем Сергеевич
Рождение ребёнка
16.08.2014
Дочь: Непомнящих Кира Артемовна
Отец ребёнка: Непомнящих Артем Сергеевич
Рождение ребёнка
16.08.2014
Дочь: Непомнящих Алиса Артемовна
Отец ребёнка: Непомнящих Артем Сергеевич