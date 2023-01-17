Никишина Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина Ефимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Дмитрий Ильич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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