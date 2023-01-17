Сахновская (Гец) Мирра (Марьям) Филипповна
Место рожденияг. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Дата рождения12.06.1897
Дата смерти31.07.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Место жительства
С 1897
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1924 по 1926
Китай
Место жительства
По 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
31.07.1937
Место жительства
По 1937
г. Киев, Украинская ССР