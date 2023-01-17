Сахновская (Гец) Мирра (Марьям) Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахновская (Гец) Мирра (Марьям) Филипповна

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Место рождения

г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии

Дата рождения

12.06.1897

Дата смерти

31.07.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
12.06.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Место жительства
С 1897
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Место жительства
С 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924 по 1926
Китай
Место жительства
По 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
31.07.1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1937
г. Киев, Украинская ССР
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