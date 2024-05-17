Сычева (Герасимова) Ефросинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Герасимова) Ефросинья Николаевна

Место рождения

Ново-Троицкое, Куюргазинский район

Дата рождения

Около 10.10.1904

Дата смерти

01.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.10.1904

Отец: Герасимов Николай Акимович

Мать: Герасимова Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычев Зиновей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребцова (Сычева) Евдокия Зиновеевна

Отец ребёнка: Сычев Зиновей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев Иван Зиновеевич

Отец ребёнка: Сычев Зиновей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдакова (Сычева) Мария Зиновеевна

Отец ребёнка: Сычев Зиновей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова (Сычева) Татьяна Зиновеевна

Отец ребёнка: Сычев Зиновей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев Василий Зиновеевич

Отец ребёнка: Сычев Зиновей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Зинаида Зиновеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.07.1924

Дочь: Сычева Марина Зиновьевна

Отец ребёнка: Сычев Зиновей Егорович

Смерть
01.02.1988

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