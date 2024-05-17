Сычева (Герасимова) Ефросинья Николаевна
Место рожденияНово-Троицкое, Куюргазинский район
Дата рожденияОколо 10.10.1904
Дата смерти01.02.1988
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.10.1904
Отец: Герасимов Николай Акимович
Мать: Герасимова Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребцова (Сычева) Евдокия Зиновеевна
Отец ребёнка: Сычев Зиновей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сычев Зиновей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдакова (Сычева) Мария Зиновеевна
Отец ребёнка: Сычев Зиновей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова (Сычева) Татьяна Зиновеевна
Отец ребёнка: Сычев Зиновей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сычев Зиновей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Зинаида Зиновеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.07.1924
Дочь: Сычева Марина Зиновьевна
Отец ребёнка: Сычев Зиновей Егорович
Смерть
01.02.1988