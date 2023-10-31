Малахова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1902
Дата смерти03.06.1993
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1902
Отец: Малахов Денис
Мать: Юдина Евгения Федоровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Матвеев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Матвеев Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
02.11.1938
Дочь: Глотова Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Матвеев Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Матвеев Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Матвеев Григорий Игнатьевич
Смерть
03.06.1993
Липецк, город Липецк, Липецкая область