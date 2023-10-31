Малахова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1902

Дата смерти

03.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1902

Отец: Малахов Денис

Мать: Юдина Евгения Федоровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Матвеев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Матвеев Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
02.11.1938

Дочь: Глотова Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Матвеев Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Матвеев Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Матвеев Григорий Игнатьевич

Смерть
03.06.1993
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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