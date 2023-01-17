Лоскутова (Телелюева) Наталья Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова (Телелюева) Наталья Евлампиевна

Лоскутова (Телелюева) Наталья Евлампиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Телелюев Евлампий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1906

Сын: Лоскутов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.02.1908

Сын: Лоскутов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.10.1916

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close