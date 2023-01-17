Лоскутова (Телелюева) Наталья Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Телелюев Евлампий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1906
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1908
Сын: Лоскутов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1916
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно