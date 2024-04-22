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Челноков Алексей Николаевич

Место рождения

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.10.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1936

Сын: Челноков Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Челнокова Лидия Александровна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1939

Сын: Челноков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Челнокова Лидия Александровна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1946

Сын: Челноков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Челнокова Лидия Александровна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1946

Сын: Челноков Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Челнокова Лидия Александровна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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