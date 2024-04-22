Челноков Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1910
Рождение ребёнка
25.11.1936
Сын: Челноков Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Челнокова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
08.11.1939
Сын: Челноков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Челнокова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
16.05.1946
Сын: Челноков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Челнокова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
16.05.1946
Сын: Челноков Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Челнокова Лидия Александровна