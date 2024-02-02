Быкова Мария Кузьминична
Место рождениядеревня Хоронево, Шумячский район, Смоленская обл.
Дата рождения1920
Дата смерти28.09.1986
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
деревня Хоронево, Шумячский район, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
15.06.1948
Дочь: Быкова Раиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Быков Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
19.07.1953
Сын: Елкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ёлкин Николай Васильевич
Камчатка
Бракосочетание
21.12.1953
Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1986