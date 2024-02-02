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Быкова Мария Кузьминична

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Место рождения

деревня Хоронево, Шумячский район, Смоленская обл.

Дата рождения

1920

Дата смерти

28.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Стальмаков Кузьма Иванович

Мать: Стальмакова Матрена Васильевна

деревня Хоронево, Шумячский район, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
15.06.1948

Дочь: Быкова Раиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Быков Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
19.07.1953

Сын: Елкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ёлкин Николай Васильевич

Камчатка
Бракосочетание
21.12.1953

Муж: Ёлкин Николай Васильевич

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Тимофей Никитич

Смерть
28.09.1986
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