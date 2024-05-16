Кравченко (Терещенко) Анисия Антоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравченко (Терещенко) Анисия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терещенко Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Андрей Прокофьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перетятько (Кравченко) Ганна Прокофьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.12.1907

Сын: Кравченко Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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