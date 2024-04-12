Макухин Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения04.04.1939
Дата смерти23.07.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.07.1994
город Ташкент