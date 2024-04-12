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Макухин Иван Павлович

Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.04.1939

Дата смерти

23.07.1994

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1939

Отец: Макухин Павел Алексеевич

Мать: Макухина Прасковья Петровна

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.07.1994
город Ташкент
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