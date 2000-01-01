Тихонов Леонид Георгиевич (Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Леонид Георгиевич (Егорович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Тихонов Георгий Федорович

Мать: Тихонова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Тихонова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Тихонова Зинаида

Смерть
Неизвестно
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