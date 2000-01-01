Тихонов Леонид Георгиевич (Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Тихонова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Тихонова Зинаида
Смерть
Неизвестно