Петров Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения03.06.1931
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1956
Сын: Петров Константин Васильевич
Мать ребёнка: Петрова-Наследова Евдокия Степановна
Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
2001
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область