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Петров Василий Петрович

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Место рождения

Сюткасы, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

03.06.1931

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Сюткасы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1956

Сын: Петров Константин Васильевич

Мать ребёнка: Петрова-Наследова Евдокия Степановна

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
2001
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
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