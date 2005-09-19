Курнашев Валерий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1930
Дата смерти19.09.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1930
Рождение ребёнка
1954
Сын: Курнашев Владимир Валериевич
Мать ребёнка: Курнашева Кира Викторовна
Рождение ребёнка
02.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курнашева Кира Викторовна
Смерть
19.09.2005