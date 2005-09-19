Курнашев Валерий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнашев Валерий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1930

Дата смерти

19.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1930

Отец: Курнашев Григорий Михайлович

Мать: Курнашева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Курнашев Владимир Валериевич

Мать ребёнка: Курнашева Кира Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курнашева Кира Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
19.09.2005
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