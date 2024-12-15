Никифорова (Никандрова) Наталья Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.06.2010
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Алексей Сергеевич
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Алексей Сергеевич
Санкт-Петербург, Россия