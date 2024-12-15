Никифорова (Никандрова) Наталья Олеговна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифорова (Никандрова) Наталья Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.06.2010

Муж: Никифоров Алексей Сергеевич

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Алексей Сергеевич

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Алексей Сергеевич

Санкт-Петербург, Россия

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