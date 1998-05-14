Истомин Семен Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Семен Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1998

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1998

Отец: Истомин Максим Серафимович

Мать: Истомина Оксана

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