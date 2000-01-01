Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Иван Федоров

Мать: Устинья Петрова

Смерть
Неизвестно
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