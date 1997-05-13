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Чукалов Александр

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Место рождения

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас

Дата рождения

09.?.1963

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.?.1963

Отец: Чукалов Анатолий

Мать: Чукалова Дина

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
15.06.1986

Дочь: Баскова Наталья

Мать ребёнка: Чукалова Татьяна

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
1986

Жена: Чукалова Татьяна

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
13.05.1997

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Чукалова Татьяна

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
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