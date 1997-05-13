Чукалов Александр
Место рождениясело Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Дата рождения09.?.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
09.?.1963
Отец: Чукалов Анатолий
Мать: Чукалова Дина
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
15.06.1986
Дочь: Баскова Наталья
Мать ребёнка: Чукалова Татьяна
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
1986
Жена: Чукалова Татьяна
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
13.05.1997
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Чукалова Татьяна
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас