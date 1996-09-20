Горбунова (Павлова) Раиса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова (Павлова) Раиса Анатольевна

Горбунова (Павлова) Раиса Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1955

Отец: Павлов Анатолий Степанович

Мать: Павлова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
24.03.1978

Дочь: Гайдукова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай

Рождение ребёнка
24.03.1978

Дочь: Титова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Николай

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close