Горбунова (Павлова) Раиса Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1955
Рождение ребёнка
24.03.1978
Дочь: Гайдукова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай
Рождение ребёнка
24.03.1978
Дочь: Титова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбунов Николай